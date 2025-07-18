Участники кадровой программы "Герои Ставрополья" завершили второй модуль обучения

Знания по ключевым финансово-экономическим вопросам получили 39 человек

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Обучение на втором модуле завершили участники кадровой программы "Герои Ставрополья". Обучение было посвящено основам экономики и финансов, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"Участники региональной программы "Герои Ставрополья" завершили обучение по второму образовательному модулю и приступили к очередному этапу стажировки. 39 участников кадровой программы получили знания по ключевым финансово-экономическим вопросам в рамках модуля "Экономика и финансы". Насыщенная и практико-ориентированная программа модуля охватила актуальные тренды региональной и национальной экономики, анализ ключевых показателей, вызовы и точки роста для Ставрополья", - говорится в сообщении.

По словам участника программы Никиты Кирчанова, которые приводятся в сообщении, модуль дал системное понимание экономических процессов, напрямую влияющих на эффективность деятельности организаций и муниципалитетов. Полученные инструменты анализа и прогнозирования помогут в разработке выпускных индивидуальных проектов.

Кадровая программа "Герои Ставрополья", инициированная губернатором края Владимиром Владимировым, реализуется региональным правительством и направлена на подготовку управленческих кадров для региона. Они проходят обучение по дополнительной профессиональной программе "Государственное и муниципальное управление".