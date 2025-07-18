В частности, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях прогнозируют до плюс 40 градусов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода со значениями на 5-7 градусов выше нормы прогнозируется в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Мурманской области с 19 по 22 июля на 7 градусов температура будет выше нормы: 27-29 градусов. Длительный период жаркой погоды в Питере: 25-27 градусов. Кстати, уже и 32 градуса тоже отмечалось, это редкий случай. В Карелии - то же самое, высокие температуры", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5-7 градусов ожидается на юге европейской части России. Это касается Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии, показатель может доходить до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на 6 градусов выше нормы, там ожидается до 38 градусов. "38-40 градусов - это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жесткое", - объяснил Вильфанд.

На Дальнем Востоке, на севере Якутии, прогнозируется высокая температура, в последующем потепление может распространиться по региону. Значения температуры составят до 32 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Сахалинской области в выходные и до среды включительно температура будет около 30 градусов. В центре и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 32-35 градусов. В Амурской области жара составит 30-32 градуса в конце этой недели и начале следующей.