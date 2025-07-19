В частности, на юге Красноярского края прогнозируют около 16-18 градусов тепла

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Холодная погода - на 4-8 градусов ниже нормы - ожидается в регионах Урала, Поволжья и Сибири. Температура ночью в этих субъектах опустится до плюс 3-4 градусов, при этом ожидается мокрый снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему холодная погода, на 4-8 градусов ниже нормы, ожидается на Урале с субботы. Температура на 4 градуса ниже нормы прогнозируется также в Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа. Затем этот холод распространится в выходные на юг Западной Сибири, там будет очень холодная погода. Осадки даже прогнозируются иногда в виде мокрого снега: дождь и мокрый снег. Температура ночью составит плюс 3-4 градуса", - сказал он.

По словам Вильфанда, мокрый снег - это редкое явление в середине июля. Также уже на следующей неделе холодно будет и на юге Красноярского края. Значения прогнозируются на 6-8 градусов ниже обычных климатических характеристик. Дневные температуры опустятся и составят около 16-18 градусов.