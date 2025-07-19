Более 37% опрошенных родителей готовы купить квартиру своему ребенку-студенту

Большинство участников опроса считают, что жилье должно быть небольшой площади

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Каждый третий родитель готов купить квартиру своему ребенку-студенту. При этом более половины негативно относятся к жизни в общежитии, следует из опроса онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул" и девелопера "ПИК", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти половина опрошенных (48%) заявили, что их дети планируют учиться в другом городе. При этом каждый третий (37,5%) уже принял решение приобрести жилье ребенку, считая это самым комфортным и надежным вариантом. Среди причин отказа от общежитий лидирует опасение негативного влияния соседей, которые могут мешать учебе или привить вредные привычки (50,5%), а также неудовлетворенность качеством проживания (56,7%). При этом почти половина родителей (43%) по-прежнему рассчитывают на место в общежитии как базовый и доступный вариант", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что ключевыми аргументами в пользу покупки квартиры стали выгодные условия от девелоперов, а именно: доступная семейная ипотека или рассрочка (39,8%), специальные предложения (43,5%) и надежность застройщика (21,4%). При этом 23,3% респондентов относятся к покупке квартиры как к инвестиции в будущее, говорится в результатах анализа.

Большинство родителей считают, что квартира должна быть небольшой по площади - студия или однокомнатная (31,3%), с современным ремонтом (30%) и уже готовая к заселению - с отделкой, мебелью и бытовой техникой (20,5%). При этом почти половина опрошенных (49,8%) считают, главное - чтобы ребенку было комфортно и безопасно, пояснили аналитики.

Согласно результатам опроса, 44,9% родителей категорически не готовы рассматривать комнату в коммуналке, 38,9% - жилье в квартире без ремонта и 23,7% - аренду без договора.

"Выбирая место для жизни студентов, родители в первую очередь обращают внимание на транспортную доступность (33,6%) и безопасность района (30,4%). Наименее важными факторами стали наличие парков и зеленых зон (из выбирают всего 18,7% опрошенных), дворовой инфраструктуры (17,7%) и близости к вузу (21.2%)", - отметили в итогах исследования.