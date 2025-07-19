Билетные кассиры обнаружили мужчину в зале ожидания, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) выручили дезориентированного мужчину на станции Орехово-Зуево и помогли ему встретиться с родственниками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Билетные кассиры заметили в зале ожидания человека, на которого ранее поступила ориентировка от "ЛизаАлерт". 49-летний мужчина был психически нездоров, и его вот уже несколько дней разыскивали родные. Они доложили старшему [кассиру] - Елене Владимировне Евстифеевой. Она подошла к нему, уточнила имя - оно совпало с тем, которое было указано в ориентировке, и оповестила руководство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что телефон у мужчины оказался разряжен. Его поставили на зарядку в кассовом зале, после чего дозвонились до родных. Пока дезориентированный пассажир ждал приезда родителей, с ним общались сотрудники ЦППК, также ему предложили чай и бутерброды.

"Через несколько часов из Шатуры приехали родители мужчины и увезли его домой, поблагодарив сотрудников ЦППК за неравнодушие", - заключили в пресс-службе компании.

ЦППК и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в ноябре 2024 года заключили соглашение о сотрудничестве. Компания оказывает добровольческой организации содействие в поиске и спасении потерявшихся и дезориентированных людей.

Число сотрудников ЦППК превышает 10 тыс. человек. Большинство из них ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро передавать и собирать нужную информацию. Такой оперативный обмен сведениями позволяет сократить ценное время поиска пропавших. Добровольцы "ЛизаАлерт" делятся опытом с сотрудниками ЦППК, как быстро и эффективно определять, кто из пассажиров нуждается в помощи и какие для этого предпринимать шаги.