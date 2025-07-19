Первый участок строящейся линии собираются ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тоннелепроходческий комплекс "София" успешно завершил проходку второго, левого, перегонного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро в Москве. Первый участок строящейся линии планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как сообщается, щит менее чем за три месяца преодолел 348 м в сложных геологических условиях. "София" уже завершила строительство правого тоннеля на этом отрезке, сообщил Собянин. Часть пути при строительстве была пройдена с использованием горных технологий, отметил мэр.

По окончании данного этапа работ был успешно проведен механизированный способ проходки на участке от станции "Шелепиха" до станции "Бульвар генерала Карбышева". Длина этого участка составляет 4,8 км. Оба новых тоннеля будут соединены с уже имеющимися, отметил Собянин.



Ранее щиты "Натали" и "Виктория" осуществили первую проходку на участке постройки Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Звенигородская" и "Народное ополчение", а затем до станции "Бульвар генерала Карбышева". Ввод в эксплуатацию первого участка строящейся линии намечен на следующий год, добавил мэр.

В столице появится еще одна линия метро - Рублево-Архангельская. Она соединит деловой центр "Москва-Сити" и смарт-район "Сберсити". Это будет 17-я линия метро.