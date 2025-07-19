Управление по делам гражданства и миграции Латвии напомнило, что для дальнейшего нахождения необходимо было предоставить документы о подтверждении статуса долгосрочного резидента ЕС

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Управление по делам гражданства и миграции Латвии предупредило 841 гражданина России об истекшем сроке действия вида на жительство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управление напомнило, что для дальнейшего нахождения в Латвии россияне должны были предоставить документы о подтверждении статуса долгосрочного резидента ЕС.

В сентябре 2022 года страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша закрыли для россиян въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан, товаров и капиталов было подписано 14 июня 1985 года в местечке Шенген в Люксембурге. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых - члены Евросоюза. Шенгенскими правилами предусмотрено отсутствие внутреннего пограничного контроля на границах между государствами.