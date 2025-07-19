Пассажиров обеспечат питанием, сообщили в компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Двенадцать поездов по направлению в Крым и из него задерживаются в пути следования, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

Время задержки на 09:00 по направлению в Крым поезда 75/76 Омск - Симферополь отправлением от 16 июля составляет около 6 часов, поезда 97/98 Москва - Симферополь отправлением 18 июля - задержка порядка 7 часов, поезда 17/18 Москва - Симферополь отправлением 18 июля - около 7 часов, поезда 68/69 Москва - Симферополь отправлением 18 июля - 6,5 часа, поезда 177/178 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 18 июля - 5 часов.

По направлению из Крыма поезд 17/18 Симферополь - Москва, отправлением 18 июля задерживается на 5 часов, поезд 27/28 Симферополь - Москва, отправлением 18 июля - примерно на 4 часа, поезд 163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18 июля - на 5 часов, поезд 473/474 Симферополь - Смоленск отправлением 18 июля задерживается на 5,5 часа, 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 18 июля на 2 часа, поезд 179/180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 18 июля на 2 часа, поезд 167/168 Симферополь - Москва отправлением 18 июля - на 1,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием. Будут использоваться все возможности по сокращению времени задержки", - отмечает компания.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, восстановление движения продолжается.