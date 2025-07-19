Международная математическая олимпиада является крупнейшим и престижным интеллектуальным турниром среди старшеклассников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль 66-й Международной математической олимпиады в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Международная математическая олимпиада (IМO - International Mathematical Olympiad) - крупнейший и наиболее престижный из всех международных интеллектуальных турниров среди старшеклассников. В 2024 году сборная команда РФ завоевала шесть медалей: четыре золотые и две серебряные.

"Российская сборная показала безупречный результат на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в г. Саншайн-Кост (Австралия). Шесть участников, представлявших нашу страну, завоевали пять золотых и одну серебряную медаль", - говорится в сообщении.

В аппарате Чернышенко отметили, что с учетом наград на Международной математической олимпиаде российские ученики в 2025 году завоевали 16 медалей основных международных олимпиад и 52 - промежуточных (тренировочных).

"Наша страна - родина целой плеяды выдающихся математиков. Мы искренне радуемся тому, что современные школьники продолжают эти славные традиции и показывают высокие результаты. Наш президент Владимир Путин подчеркивает важность качественного преподавания и увлеченности школьников математикой. Благодарим учителей и наставников за знания и поддержку ребят развивать свои таланты, а самих школьников - за повод гордиться их успехами! Поздравляю с медалями и желаю реализации талантов и достойного применения ваших знаний в будущем!" - привели слова Чернышенко в сообщении.

В аппарате вице-премьера рассказали, что сборную команду РФ возглавили руководитель ресурсного центра дополнительного образования ГБНОУ "Президентский физико-математический лицей №239" Кирилл Сухов, заместители руководителя - Павел Кожевников и Илья Богданов из МФТИ, а также Александр Кузнецов из Президентского ФМЛ №239 Санкт-Петербурга.