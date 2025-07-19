На поддержку военнослужащих выделили 13 млн рублей, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области поддержат грантами участников специальной военной операции, вернувшихся в регион и желающий развивать свои агропроекты. На эти цели в 2025 году выделено 13 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"Мы понимаем, как важно бойцам, вернувшимся с СВО, найти свое предназначение на "гражданке". Поэтому в регионе запущена программа по развитию личностного потенциала бойцов: это проекты "Управленческие кадры Урала" и "Агромотиватор". В этом году на гранты ребятам, которые решили заняться агробизнесом, направим 13 млн рублей", - написал он.

По его словам, этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Ключевое условие - производство сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции.

По данным региональных властей, в ближайшее время будет сообщено о старте отбора заявок, которые будет принимать Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона из федерального и областного бюджетов в 2025 году будет направлено порядка 5 млрд рублей.

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщали, что в Свердловской области участникам специальной военной операции оказывается комплексная поддержка. Наиболее востребованными видами помощи являются содействие в начислении социальных выплат, юридические консультации, медицинская помощь и трудоустройство. Так, в апреле текущего года первый в Свердловской области муниципальный центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей открылся в поселке Белоярский. Он будет оказывать профессиональную помощь, включая работу с посттравматическим стрессовым расстройством, коррекцию тревожных состояний, поддержку при переживании утраты.