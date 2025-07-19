Андрей Прошунин отметил, что город готов к оперативному реагированию

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Подтопления районов Сочи возможны в ближайшие три дня из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19, 20 и 21 июля в регионе ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 м/с.

"Расчеты моделей по количеству осадков показывают максимально высокие значения - от 50 до 75 мм за час. В особой зоне риска - горная часть Лазаревского района. Опасность представляют резкий подъем воды в реках и возможность схода селей в горных районах. Город готов к оперативному реагированию. Проводится дополнительная очистка ливневой канализации на потенциально опасных участках возможных подтоплений", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Власти города провели заседание комиссии по ЧС, все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности: на круглосуточные дежурства вышли 900 специалистов, включая аварийные бригады ЖКХ и дорожных служб. Для экстренных случаев подготовлены пункты временного размещения.