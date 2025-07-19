Единый тариф нарушает принцип "пользователь платит", создавая скрытое субсидирование тяжелого транспорта за счет мотоциклистов, заявил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общественники выступили с инициативой о пересмотре тарифов на платных дорогах для мотоциклистов, предложенные меры должны повысить доверие к системе контроля. С такой инициативой выступил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, главный редактор журнала "Автодайджест.рф" Сергей Лобарев на заседании рабочей группы по защите социальной направленности на транспорте при экспертном совете комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Рабочая группа координируется руководителем комитета, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. "Необходимо пересмотреть тарифы на платных дорогах для мотоциклистов, обеспечив справедливые условия для всех участников движения. Взимание с них платы как с легковых и грузовых автомобилей противоречит принципу социальной справедливости. Предложенные меры должны снизить административное давление на автомобилистов и повысить доверие к системе контроля", - заявил ТАСС Лобарев.

По его словам, единый тариф нарушает принцип "пользователь платит", создавая скрытое субсидирование тяжелого транспорта за счет мотоциклистов и не отражая реальную стоимость обслуживания инфраструктуры для данной категории транспортных средств. "Это противоречит принципам социальной справедливости, так как мотоциклисты фактически оплачивают больший износ, чем создают", - отметил он.

"По формуле AASHTO (Американская ассоциация государственных чиновников автомобильных дорог и транспорта - прим. ТАСС) износ покрытия пропорционален 4-й степени нагрузки на ось. Нагрузка на ось мотоцикла (0,15-0,25 т) в 10-50 раз ниже, чем у легкового автомобиля (0,5-0,8 т), и в 100-300 раз ниже, чем у грузовиков", - пояснил Лобарев.

Он отметил, что удельное давление на покрытие у мотоциклов в 5-8 раз ниже, чем у легковых автомобилей. "Мотоциклы не создают деформации от статической нагрузки (парковка) и занимают в потоке в 3 раза меньше площади", - указал собеседник агентства.

Советник руководителя "МотоРоссии" Олеся Протасова, подняв вопрос о защите прав мототуристов и повышении безопасности на дорогах, также отметила, что необходимо пересмотреть тарифную политику для мототуристов на платных дорогах. "Главный приоритет - безопасность всех участников дорожного движения с обязательным учетом особенностей мототехники", - сказала она.