Президент отметил, что услугами НАО "Национальная спутниковая компания" в России пользуются более 40 млн человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием с момента создания, отметив вклад работников крупнейшего в стране оператора спутникового телевидения "Триколор" в развитие индустрии спутниковой связи.

"Сегодня "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, услугами которого пользуются более 40 миллионов человек по всей России. Отмечу, что такой масштабный, высокотехнологичный проект удалось реализовать во многом благодаря профессионализму работников компании, вашему творческому отношению к делу, стремлению соответствовать запросам аудитории, предлагать качественный, современный продукт", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также добавил, что запуск данного оператора открыл широкие возможности для развития цифрового вещания и передовых сервисов, а также способствовал укреплению отечественной системы информационной безопасности.

Кроме того, глава государства отметил деятельную поддержку коллективом социально значимых гуманитарных, культурно-просветительских, благотворительных инициатив.

Путин пожелал коллективу компании новых достижений, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.