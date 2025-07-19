Как отмечается, вручение премий, по 1 млн рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области транспортной науки и техники имени В. Н. Образцова в 2025 году трем лауреатам. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Лауреатом премии за заслуги в области транспортной науки стал научный руководитель Российского университета транспорта Игорь Розенберг. Генеральный директор ОАО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин отмечен наградой за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, в том числе за заслуги в области государственного управления в транспортном комплексе.

Лауреатом премии за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве стала директор ОАО "РЖД" по медицине Елена Жидкова.

Как отмечается, вручение премий, по 1 млн рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.

Премия, учрежденная в 2023 году, вручается в трех номинациях - за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в сфере транспортного строительства. Награда носит имя Владимира Николаевича Образцова - русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем.

Мишустин на пленарном заседании форума "Россия 2035: к новой экономике транспорта", который прошел в ноябре 2023 года, объявил учредить премию имени Образцова.