В Белоруссии планируют маркировать машины каршеринга

Также планируется урегулировать экспресс-аренду, сообщает комиссия Палаты представителей Национального собрания республики

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Автомобили каршеринга в Белоруссии обязательно должны быть отмечены специальной маркировкой, чтобы их было легко заметить в потоке машин, также необходимо законодательно урегулировать сферу предоставления услуг краткосрочной аренды автомобилей и самокатов. Такого мнения придерживается комиссия Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламента) республики, занимающаяся вопросом усовершенствования законодательства в части использования арендованных транспортных средств (ТС).

Корреспондент ТАСС присутствовал на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию, посвященном вопросу правового регулирования услуг каршеринга, где обсуждались два блока вопросов: безопасность дорожного движения с учетом популярности услуг краткосрочной аренды авто и юридические аспекты регулирования деятельности каршеринговых и кикшеринговых компаний.

Каршеринг и транспортный поток

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал, что транспортные средства, которые обозначены определенной цветографической расцветкой, легко идентифицируются сотрудниками дорожно-патрульной службы. "Это в значительной мере облегчит работу в части обеспечения безопасности дорожного движения", - уверен он.

Оклейка транспортных средств в настоящее время рассматривается как наружная реклама. Для согласования оклейки владельцу транспортного средства необходимо обратиться в местные органы исполнительной власти по месту проживания. Реклама не должна занимать более 50% кузова. Отдельные правила, установленные Минтранспорта, действуют для маркировки такси.

Однако, как отметили участники совещания, некоторые каршеринговые компании не маркируют свои машины, именно для того, чтобы избежать внимания сотрудников ГАИ. В связи с этим прозвучало предложение урегулировать ситуацию по аналогии с машинами такси, владельцы которых обязаны наносить на кузов определенную маркировку.

Микроаренда и бытовые услуги

Один из вопросов повестки - стоит ли относить краткосрочную аренду ТС к бытовым услугам, как, например, аренда бытовой техники, - вызвал оживленную дискуссию. Заместитель главы министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Василевская отметила, что в ходе обсуждения вопроса ведомство пришло к выводу, что каршеринг - это не бытовая услуга, регулирование этой сферы относится к правилам управления транспортными средствами и дорожного движения.

Если каршеринг подвести под правила бытового обслуживания, то перед каждым использованием автомобиля владельцу и арендатору будет необходимо проводить проверку технического состояния изделия, потребителя нужно будет ознакомить с правилами эксплуатации, передать ему техническую документацию и подписать договор, где указаны характеристики транспортного средства при возврате. По мнению замминистра, имеющихся регулирующих документов - Гражданского кодекса, правил дорожного движения - достаточно для правового решения вопроса: "Их следует дополнить, улучшить, устранить ряд нюансов".

"Есть жалобы с точки зрения благоустройства, есть обращения в том числе Мингорисполкома, что надо как-то урегулировать места хранения [электросамокатов]", - рассказала Василевская, подчеркнув, что правила бытового обслуживания на такую проблематику не распространяются.

В настоящее время на площадке парламента есть модель закона о договорах о передаче имущества в пользование на территории всего СНГ. В том числе он покрывает и краткосрочную аренду - до 24 часов и поминутно.

Шеринг и проблема безопасности

Владельцы каршеринговых автомобилей, по словам Василевской, проблемы не видят, равно как и большинство потребителей.

"Потребители только говорят, что договор на 80 страницах, который заключается в электронном виде на платформах, никто не дочитывает, - рассказала замглавы МАРТ. - Со стороны компаний есть понимание, что регулирование необходимо, - как хотите, так нас и регулируйте. Со стороны потребителей тем более вопросов не поступало".

Однако проблема, по мнению участников заседания, существует и заключается не столько в юридическом оформлении аренды, сколько в безопасности движения.

Бабич отметил, что примерно каждый десятый нетрезвый водитель - пользователь каршеринга. В связи с этим прозвучало мнение, что на таких машинах должны быть установлены алкозамки. Владелец аккаунта и водитель машины не всегда оказываются одним и тем же лицом. "Этот момент является неурегулированным", - отметил начальник управления ГАИ. Если другие транспортные компании проводят проверку состояния водителей и автомобилей перед выездом, то "каршеринговая компания - юридическое лицо - допускает за руль своей машины вообще посторонних лиц и при этом ничего не наблюдает".

Было отмечено, что МВД Белоруссии уже реализовало сервис общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по проверке водительского удостоверения и наличия ограничений по управлению ТС. Однако ввиду отсутствия обязанности у компаний каршеринга осуществлять такую проверку она не проводится. Таким образом за рулем арендованного ТС может оказаться человек, лишенный прав за повторное вождение в нетрезвом виде. "Это (регулирование - прим. ТАСС) должно касаться и порядка заключения договоров, и порядка контроля за использованием транспортных средств, и в целом обеспечения правил безопасности дорожного движения", - подчеркнул начальник управления ГАИ.

Участники совещания отметили, что зачастую водители каршеринговых авто превышают скорость и становятся виновниками ДТП, в связи с этим необходимо определить границы ответственности как арендаторов, так и собственников ТС.

Кикшеринг и дети

Несовершеннолетние граждане не могут заключать договор аренды самокатов, однако в действительности на улицах Минска и других белорусских городов можно увидеть детей, пользующихся прокатными транспортными средствами. "Мы повсеместно видим, как они используют самокаты, - сказал Бабич. - Как это происходит? Под чьими аккаунтами они регистрируются и заключают договор? Эти аккаунты могут быть вымышленными, могут быть купленными, могут быть родителей".

Представители бизнеса подчеркнули, что Минск - один из лучших городов в СНГ для развития кикшеринга, здесь созданы все условия для этого вида транспорта. По их информации, не более 0,1% поездок завершается инцидентами. Говоря об ограничении скоростного режима движения самокатов, они обратили внимание на то, что это может привести к всплеску использования личных средств персональной мобильности. По итогам совещания представители бизнеса и законодатели сошлись во мнении, что вопрос требует совместного поиска решений.