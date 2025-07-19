Федерация индийских пилотов запросила объяснение и попросили сделать заявление для прессы, сообщил глава федерации Чаранвир Рандхава

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Федерация индийских пилотов потребовала от газеты The Wall Street Journal (WSJ) и агентства Reuters опровержения опубликованных этими СМИ выводов о причинах крушения самолета Air India, произошедшего 12 июня в Ахмедабаде. Об этом сообщило информационное агентство ANI.

Федерацию возмутил тот факт, что WSJ, ссылаясь на неназванные источники, "знакомые с предварительной оценкой доказательств американскими властями", предположила, что капитан воздушного судна намеренно выключил переключатели подачи топлива. Аналогичное сообщение, подразумевающее вину пилота, опубликовало и агентство Reuters. В индийском летном сообществе эти выводы посчитали необоснованными и клеветническими.

В федерации подчеркнули, что в опубликованном в Индии предварительном отчете о возможных причинах крушения нет никаких утверждений о потенциальной вине пилотов. "Мы решительно осуждаем это. Мы также направили официальные запросы в The Wall Street Journal и Reuters", - отметил глава федерации Чаранвир Рандхава. "Мы запросили объяснение и попросили сделать заявление для прессы", - сказал он. "И если они этого не сделают, мы примем дальнейшие меры", - добавил он.

В направленном в WSJ и Reuters послании федерация требует исправления ситуации, опровержения и извинений. "Нигде в отчете не упоминается, что переключатель подачи топлива был выключен из-за ошибки пилота", - подчеркнул Рандхава. "Они невнимательно ознакомились с отчетом, и мы примем меры", - указал он.

Многочисленные сообщества пилотов, такие как Ассоциация пилотов авиакомпаний Индии, призвали к сдержанности и предостерегли от спекулятивных публикаций в СМИ, предупреждая, что они могут подорвать общественное доверие к авиационной системе Индии. Ассоциация также выступила с резким осуждением ряда международных СМИ, призвав проявить уважение к семьям жертв и подчеркнув, что расследование продолжается и пока еще слишком рано озвучивать причину трагедии.

12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India после взлета рухнул на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. При крушении погибли 275 человек - 241 находился на борту, еще 34 человека погибли на земле. 2 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?". На что получил ответ: "Я этого не делал". Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.