Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предупредила, что такие аксессуары не проходят краш-тесты

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Перевозка детей с помощью фиксаторов и накладок на ремни безопасности приравнена к отсутствию детского автокресла и будет караться соответствующим штрафом. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Ранее правительство утвердило изменения в ПДД, определив требования к детским автомобильным креслам. В постановлении указано, что лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами.

"Сейчас в правилах дорожного движения появился соответствующий пункт о том, что все эти лямки, адаптеры, фиксаторы не являются удерживающими устройствами, а значит, перевозить в них детей нельзя. Если вы в них будете перевозить детей, то будет такой же штраф, как если бы вы детей перевозили вообще без кресла", - сказала депутат.

Буцкая отметила, что подобные несертифицированные устройства не проходят необходимые краш-тесты. По ее словам, они не могут в должной мере защитить ребенка при аварии, а в некоторых случаях напротив приводят к дополнительным травмам или летальному исходу.