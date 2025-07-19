Ребенок родился во время выполнения рейса Стамбул - Ташкент

На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оказали необходимую медицинскую помощь, сообщила пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways

ТАШКЕНТ, 19 июля. /ТАСС/. Рождение ребенка стало причиной вынужденной посадки в Ургенче самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс из Стамбула в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 19 июля, на борту рейса HY 282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул - Ташкент, произошло поистине особенное событие - в небе родился ребенок. Во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды", - говорится в сообщении.

На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. "По решению командира экипажа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча (на западе Узбекистана - прим. ТАСС), где маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику", - добавила пресс-служба.