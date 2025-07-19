Признание электоральных прав граждан двух стран на местном уровне - значимое изменение к лучшему в повседневной жизни каждого белоруса и россиянина, отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Участие белорусских граждан в выборах российских органов местного самоуправления представляет собой весомый вклад в формирование человеческого лица союзной интеграции. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Талерчик.

"Обеспечение равенства электоральных прав на местном уровне для белорусов и россиян - весомый вклад в формирование "человеческого лица" союзной интеграции. От решений и действий местной власти - в нашем случае законодательной ветви - зависит комфорт, благополучие и спокойствие жителей самых отдаленных населенных пунктов. Не случайно в Беларуси органам местной власти уделяется большое внимание, в том числе со стороны президента Александра Лукашенко. Глава белорусского государства занимает принципиальную позицию, требуя усиления ответственности местных руководителей перед людьми в регионах, подчеркивает их положение на "переднем крае" взаимодействия власти и общества", - сказал он.

По оценке исследователя, взаимное признание электоральных прав граждан двух стран на местном уровне - значимое изменение к лучшему в повседневной жизни каждого белоруса и россиянина. Талерчик назвал это логичным продолжением работы двух государств, в результате которой граждане Белоруссии и России имеют практически одинаковые возможности для трудоустройства, выбора места жительства, получения образования, медицинской помощи и социального обеспечения. Аналитик напомнил, что при пересечении белорусско-российской границы белорусам и россиянам не требуется прохождение пограничного контроля, таможенного досмотра, получение и заполнение миграционной карты. Как отметил эксперт, достижение таких улучшений всегда было одним из столпов и приоритетом строительства Союзного государства.

"Сделав за последние несколько лет ряд прорывных интеграционных шагов стратегического характера на страновом уровне, Беларусь и Россия переходят на новый этап союзного строительства - уровень органов местного самоуправления как наиболее тесно соприкасающихся и влияющих на жизнь каждого человека в любом регионе", - добавил он.

Ранее Совет Федерации ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает возможность участвовать в выборах в органы местного самоуправления (МСУ). Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве. Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичную возможность (но в отношении белорусских органов МСУ) получат граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии.