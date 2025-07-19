Мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокий уровень медицинской помощи и серьезный научный потенциал медучреждения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Городская клиническая больница №52, находящаяся на Северо-Западе столицы, получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Больница №52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Это заслуженное признание клиники - за высокий уровень медицинской помощи и серьезный научный потенциал", - сказал мэр.

Как отметил Собянин, в стенах больницы в настоящее время трудятся больше 200 выдающихся специалистов с особыми заслугами и высоким уровнем профессионализма. "52 из них имеют статус "Московский врач", восемь - обладатели почетного звания "Заслуженный врач России", - добавил мэр. Кроме того, в учреждении оказывается медицинская помощь по 15 профилям, начиная сердечно-сосудистой хирургией, заканчивая трансплантацией костного мозга и почки.

"Только в 2024-м здесь выполнено свыше 35 тыс. операций, около 5 тыс. из них - высокотехнологичные. За этот год в больнице открыли новые структурные подразделения, в том числе отделение трансплантации органов и тканей, а также Московский городской научно-практический центр системных иммуновоспалительных ревматологических и аутовоспалительных заболеваний", - отметил мэр.

Кроме того, в клинике постоянно разрабатывают новые подходы в лечении, обучают врачей по программам ординатуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования. Кроме того, учреждение играет роль клинической базы для ведущих медвузов столицы.

По мнению мэра, новый статус учреждения позволит сократить время от принятия решения о проведении научных исследований до их внедрения в практическое здравоохранение.