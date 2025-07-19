Движение составов на перегоне Лихая - Замчалово приостановили из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

"Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие всем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В ФПК отметили, что отдельное внимание уделяют юным путешественникам, которые едут в составе детских организованных групп. "На особом контроле находятся беременные женщины, маломобильные, а также пассажиры, которым необходимо медицинское наблюдение, в том числе инсулинозависимые", - добавили в ФПК.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.