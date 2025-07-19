В оперативном штабе региона сообщили, что протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Мелкие выбросы мазута обнаружили на побережье в Темрюкском районе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута. Выбросы фракции мазута диаметром до 10 см обнаружили <…> в ходе мониторинга береговой линии. Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка", - говорится в сообщении.

Нефтепродукты собирают 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей "Кубань-спас" и 12 волонтеров.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.