Глава КБР посетил в станице Екатериноградской площадку межрегионального слета казачьей молодежи

НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Юноши и девушки, участвующие в слете казачьей молодежи, который проходит в Кабардино-Балкарии (КБР), сохраняют вековые традиции казачества. Об этом заявил глава КБР Казбек Коков во время встречи с участниками форума.

"Значимость форума невозможно переоценить не только для Кабардино-Балкарии, но и для всей страны. <...> Мы сохраняем вековые традиции казачества. Именно эти традиции сегодня спасают нашу страну, позволяют нам ее защищать. И десятки тысяч казаков сегодня встали на защиту государства российского в составе многонациональной нашей армии ребят", - сказал, обращаясь к молодежи, Коков.

Вместе атаманом Терского казачьего войска Владимиром Савченко и министром внутренних дел по КБР Вячеславом Крючковым руководитель региона посетил в станице Екатериноградской площадку межрегионального слета казачьей молодежи.

В Telegram-канале Коков сообщил, что поручил главе района и профильному министру представить предложения по созданию в станице Екатериноградской более современной инфраструктуры для отдыха, оздоровления и проведения мероприятий для детей и молодежи.

Слет казачьей молодежи проходит в Кабардино-Балкарии в рамках программы "Регион для молодых" при поддержке Фонда президентских грантов. В станице сейчас находятся более 150 молодых людей из разных регионов Российской Федерации, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской области, Республики Северная Осетия - Алания и Ставропольского края. В программе - интеллектуальные и спортивные состязания, образовательные блоки. Слет завершится 20 июля.