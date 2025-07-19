Передвижная выставка пробудет в городе до 21 июля

УЛЬЯНОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Передвижной выставочный комплекс "Поезд Победы", дополненный в прошлом году двумя новыми вагонами, прибыл в Ульяновск, передает корреспондент ТАСС.

"В целом поезд состоит из 12 вагонов: 10 вагонов экспозиционных и два вагона обеспечения. В прошлом году добавились два новых вагона: вагон, посвященный Нюрнбергскому процессу, и вагон, посвященный началу войны. Выставка рассказывает об очень серьезной теме, поэтому у посетителей очень много слез и грусти в глазах", - рассказал журналистам проводник-лектор "Поезда Победы" Александр Степанов, отметив, что экспозиция внутри приезда постоянно реконструируется и дополняется.

Как рассказал ветеран СВО Алексей Ивахнов, в нынешней военной операции можно найти много схожего с тем, что происходило во время Великой Отечественной войны. "Зверства есть всегда. Они обстреливают и мирные города, это методы фашистов", - сказал Ивахнов. Мать Героя России Александра Шишкова, погибшего на СВО, Алла Шишкова добавила, что экспозиция поезда настолько реалистична, что кажется, будто это живые люди. "Поезд очень нужный, очень интересный - это наша история, это правда, это рассказ о наших героических отцах, дедах и прадедах", - сказала Шишова.

В Ульяновске "Поезд Победы" пробудет до 21 июля, а затем отправится в Сызрань и Самару. За время существования выставки, с 2020 года, "Поезд Победы" проехал по всем городам России и странам ближнего зарубежья. В этом году с 21 июня по 5 июля выставочный комплекс курсировал по городам Белоруссии, начав с Бреста.

"Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

В новость внесена правка (17:12 мск) - исправлена информация в 3-м абзаце, верно - Александр Шишков, Алла Шишкова.