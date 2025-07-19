В пресс-службе "Победы" сообщили, что пассажиры вылетели в Калининград на резервном самолете

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Калининград, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности одной из систем, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва (Шереметьево) - Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Самолет совершил посадку в штатном режиме. В пресс-службе отметили, что пассажиры уже вылетели в Калининград на резервном самолете.

19 июля на другом самолете "Победы", выполнявшем рейс DP 255 по маршруту Москва (Внуково) - Калининград, также произошел инцидент - сработал датчик падения давления в кабине. Экипаж приступил к снижению, перешел к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности клиентов заблаговременно выпустил кислородные маски, не дожидаясь их автоматического выпадения, а затем самолет совершил посадку в штатном режиме в аэропорту назначения.