В пресс-службе "Победы" сообщили, что экипаж переходил к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности клиентов заблаговременно выпустил кислородные маски

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Калининград, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту назначения после сигнала о падении давления в кабине, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"На рейсе DP 255 по маршруту Москва (Внуково) - Калининград сработал датчик падения давления в кабине. Экипаж приступил к снижению, перешел к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности клиентов заблаговременно выпустил кислородные маски, не дожидаясь их автоматического выпадения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что самолет совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме.

19 июля также сообщалось об еще одном инциденте. Самолет, выполнявший рейс DP6831 авиакомпании "Победа" из Москвы в Калининград, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности одной из систем. Самолет совершил посадку в штатном режиме, а пассажиры уже вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.