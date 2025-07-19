Иконе более 800 лет, поэтому каждый час снимаются показатели влажности и температуры, чтобы обеспечить сохранность, сообщил заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин

ВЛАДИМИР, 19 июля. /ТАСС/. Икона "Богоматерь Боголюбская", которая была впервые представлена во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике после столетней реставрации, интересует многих людей, каждую неделю к ней приезжают паломники. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора музея-заповедника Александр Капусткин.

"Икона является и уникальным памятником живописи древнерусской, и в то же время, конечно, великой святыней. Поэтому, чтобы соблюсти интересы верующих, по договоренности с нашей Владимирской митрополией установлен график. И каждую неделю, со вторника по пятницу, есть часы для посещения паломниками. <…> Так как необходимо соблюдать особые условия для хранения иконы, есть лимитированное посещение - в одной группе может быть одновременно не более 15 человек", - рассказал собеседник агентства.

Иконе более 800 лет, поэтому каждый час снимаются показатели влажности и температуры, чтобы обеспечить сохранность. А раз в месяц консилиум реставраторов оценивает ее состояние. По словам заместителя гендиректора, только расширенный реставрационный совет может принять решение, возможно ли перевозить реликвию.

История создания Боголюбской иконы Божьей Матери неразрывно связана с утверждением русской государственности. Икона была написана по заказу князя Андрея Боголюбского в период между 1158 и 1160 годами. Князь создал в Северо-Восточной Руси сильную самостоятельную державу, ставшую центром русских земель после упадка Киева. Образ Богородицы в иконе отразил предание о том, что она явилась благоверному князю Андрею и повелела ему оставить во Владимире - новой столице - образ, написанный евангелистом Лукой и перевезенный в Северо-Восточную Русь из Вышгорода. Речь о самой ранней, самой известной и самой чтимой чудотворной иконе Русской православной церкви - Владимирской иконе Божией Матери.

Практически все время своего существования икона переносилась между монастырями, храмами. Работы по восстановлению древнейшей реликвии русской культуры начались лишь в 1918 году, ее состояние было признано аварийным. В течение практически 100 лет несколько поколений реставраторов укрепляли икону, исправляли деформированные участки грунта и красочного слоя, удаляли более поздние вставки, записные слои, при этом специалисты открыли участки с авторской живописью. В 2016-2019 годах провели мониторинг состояния иконы и изготовили защитный короб-раму для стабилизации состояния сохранности реликвии. Впервые она была представлена на выставке в Музейном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2024 году в честь 1000-летия первого письменного упоминания Суздаля.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства посмотреть восстановленную икону "Богоматерь Боголюбская". Глава региона назвал чудом восстановление реликвии из ее аварийного состояния. Путин поблагодарил Авдеева за приглашение.