Министр обороны России указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил как можно скорее решить вопрос с незавершенными объектами социальной инфраструктуры в Мурманской области, в числе которых жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Андрей Белоусов осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено. Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершении своего визита в один из военных городков Заполярья Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО.