У самолета при выполнении рейса сработал датчик системы кондиционирования

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента в аэропорту Храброво, где у самолета при выполнении рейса Москва - Калининград сработал датчик системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился в Калининграде, сообщила транспортная прокуратура.

"19 июля при выполнении рейса Москва - Калининград на борту воздушного судна сработал датчик системы кондиционирования. В 10:59 самолет благополучно приземлился в аэропорту Храброво. На борту находились 190 пассажиров, все они доставлены в пункт назначения. Пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила о том, что самолет, летевший рейсом DP255 по маршруту Москва (Внуково) - Калининград совершил штатную посадку в аэропорту назначения после того, как сработал датчик падения давления в кабине. Экипаж приступил к снижению, перешел к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности клиентов заблаговременно выпустил кислородные маски, не дожидаясь их автоматического выпадения.