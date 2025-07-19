Его возглавил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Выборге возглавил мотопарад до границы с Финляндией, сообщила пресс-служба правительства региона. Мотопробег прошел в рамках пятого, юбилейного Фестиваля "Балтик Ралли".

"Вы не представляете, какая энергетика идет от колонны, ты ее чувствуешь и спиной, и сердцем, и душой. И вы знаете, я так иногда оглядываюсь назад, особенно, где идут перепады высот, и когда видишь эту длинную, бесконечную колонну мотоциклистов, понимаешь, что все-таки мотодвижение очень сильное", - привела пресс-служба слова Дрозденко.

Как отметил губернатор в своем телеграм-канале, традиционный мотопробег "Сила V правде" поддержали более 2 700 байкеров со всей России. Дрозденко также сообщил, что с несколькими мотоклубами достигнута договоренность о проведении совместных патриотических проектов, в том числе в Крыму, Севастополе, Донбассе и Новороссии.

"Балтик Ралли" проходит в Выборге с 17 по 20 июля. Юбилейный фестиваль проходит под двумя главными лозунгами - "Сила в правде" и "Пусть в 25-м будет как 45-м".

25 июня колонны мотоциклистов стартовали из разных городов и стран - города воинской славы Владивостока, крепости-героя Бреста (Республика Беларусь), Городов-Героев Севастополя, Мурманска и Волгограда, города трудовой доблести Читы, города-госпиталя Сочи, города Хельсинки (Финляндия) в город воинской славы Выборг. На фестивале 18 июля состоялась закладка мемориала "Мотопарк Мира" на Поле Пасхина в Выборгском районе области в честь 80-летия Великой Победы.