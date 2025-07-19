По словам собеседника агентства, Валерий Козлов имеет отношение к освобождению из мест лишения свободы члена ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Интерес следователей в отношении бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова связан с событиями конца 1990-х - начала 2000-х годов и освобождением из мест лишения свободы члена ОПГ "Локомотив" Виталия Звонарева. Об этом сообщили ТАСС в адвокатской среде.

Ранее стало известно, что Следственный комитет ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова по подозрению во взятке, неправосудном приговоре, пособничестве совершению преступления, соответствующая информация была опубликована на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Под подозрение следователей подпал председатель районного суда в отставке. В конце девяностых - начале нулевых один из представителей ОПГ "Локомотив" Виталий Звонарев по кличке Малой со своими подельниками Пономаревым Антоном по кличке Удар и братьями Касторновыми в целях наживы совершили ряд дерзких разбойных нападений, жертвами банды стали фермер и таксист. В 2002 году Малого приговорили к 22 годам лишения свободы, в 2020 году Кетовский районный суд досрочно освободил осужденного Звонарева по состоянию здоровья, несмотря на то, что указанный осужденный относился к категории так называемых блатных, то есть не вставших на путь исправления, имел дисциплинарные взыскания, моральный ущерб потерпевшим не выплачивал, прокуратура и УФСИН, соответственно, ходатайство заключенного не поддерживали", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, в качестве специалиста на суде выступал врач-уролог, который является братом Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к преступной группе и в 2022 году был в очередной раз осужден за совершение нового преступления.

"Схема с незаконным освобождением была вскрыта правоохранителями, в 2022 году сотрудниками СК и ФСБ был задержан врач-уролог Курганской областной больницы Пономарев Григорий за получение взятки в особо крупном размере за подготовку фиктивного медицинского заключения, а также мать Малого (Звонарева) Ольга. В мае 2024 года за фальсификацию доказательств и пособничество в побеге был задержан адвокат Малого. При этом на фоне "рекламы" с незаконным освобождением сам Звонарев, его мать и адвокат при содействии работников суда решили поставить такую мошенническую схему на поток, но правоохранителями пресечены попытки побега подобным способом ряда заключенных, в дальнейшем был задержан еще один участник преступной группы, который оказался помощником председателя Кетовского районного суда Алина Сафрони. Решение Кетовского районного суда тогда правоохранителями было отменено, к новому сроку Малому добавлен неотбытый срок. А 14 июля Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие по обращению [председателя СК РФ Александра] Бастрыкина на возбуждение уголовных дел в отношении Козлова", - отметил собеседник.