Народный фронт передал питание пассажирам застрявших в Ростовской области поездов

Поезда делали внеплановые остановки для передачи помощи волонтерами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народный фронт (НФ), штаб "Мы вместе", РЖД, банк еды "Русь" и команда врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря передали пассажирам застрявших поездов более 8 тонн воды, детское питание и продукты. Поезда были задержаны из-за атаки беспилотников, повредивших инфраструктуру. Видеоматериалы ТАСС предоставили в НФ.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается. Как сообщили в Народном фронте, всего задержано было свыше 50 составов.

"Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтеры Народного фронта и объединенного гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Поезда делали внеплановые остановки, чтобы волонтеры могли передать помощь. Людям раздали воду, лапшу быстрого приготовления, детское пюре и гигиенические средства. "Мы сразу мобилизовали силы", - отметила представитель молодежки Народного фронта Лидия Агаева.