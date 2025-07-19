Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что им помогают на всех этапах, от оформления документов до трудоустройства

ПСКОВ, 19 июля. /ТАСС/. Псковская область приняла за полгода более 700 соотечественников-переселенцев. Им помогают в регионе на всех этапах, от оформления документов до трудоустройства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Меньше чем за два года мы создали одну из лучших в стране систему приема соотечественников. Помогаем на всех этапах: от оформления документов до устройства на работу. Многих наших за рубежом ставят в условия, несовместимые ни с комфортом, ни совестью. Детей унижают и даже забирают из семей, русским отказывают в работе, выживают физически. Стоит ли удивляться, что всего за полгода в Псковскую область въехало более 700 переселенцев", - написал Ведерников в Telegram-канале.

Он добавил, что половина переселенцев въехала по туристическим визам, а уже в регионе "они оформляют участие в государственных программах и начинают новую жизнь - на родине".

"Мы рады помочь всем, кто разделяет наши ценности! Василию Максимовичу Москальенову мы обеспечим все необходимое: уважение, заботу, поддержку - свои своих не бросают! За годы проживания в Латвии ветеран сохранил российское гражданство. Получение внутреннего паспорта в таких случаях - вопрос нескольких рабочих дней", - добавил глава региона.

Накануне он сообщил, что власти Псковской области окажут всестороннюю поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, который вернулся в Россию из-за нынешнего политического курса, поддерживаемого Латвией. Ветеран родился в Ульяновской области, но проживал в Латвии. В июле у него истекал срок действия вида на жительство. Для его продления от ветерана потребовали заполнить анкету, которая критиковала Россию. Ветеран на это не согласился и решил вернуться на родину, поскольку сохранил российское гражданство.

Как сообщал губернатор в июне, за последние 10 лет в Псковскую область переехали более 12 тыс. соотечественников из 24 стран, включая государства Евросоюза. Для приезжающих организованы бесплатные дополнительные занятия по российской истории, культуре, традициям, изучению русского языка и законодательства. Для желающих открыть свое дело проводятся семинары. Власти региона оказывают материальную помощь в размере до 50 тыс. рублей. В отдельных случаях она может быть оказана в большем объеме. Кроме того, переселенцы получают компенсацию за аренду жилья, обучение, медицинское обследование. С 2024 года действует центр содействия переселения "Соотечественник", который предлагает переселенцам полное персональное сопровождение.