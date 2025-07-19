Вильфанд: в Московском регионе температура воды составляет 22-26 градусов

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, самое прохладное место с температурой воды около 16-17 градусов отмечено в нижнем объекте Можайского гидроузла и на притоке Истринского водохранилища

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вода в водоемах Московского региона в некоторых местах прогрелась уже до 26 градусов, в основном же температура воды составляет 22-23 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее высокая температура воды в реках Московского региона составляет 26 градусов, это зафиксировано на Оке у Коломны. В основном температура воды составляет 22-23 градуса, но это в Москве-реке и ее притоках, а в водоемах [со стоячей водой] - 23-24 градуса", - сказал он.

При этом самое прохладное место с температурой воды около 16-17 градусов отмечено в нижнем объекте Можайского гидроузла и на притоке Истринского водохранилища.