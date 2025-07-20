Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в Мурманской, Архангельской, Новгородской областях, Карелии и Коми в ближайшие дни будет зафиксирована максимальная пожарная опасность - пятый класс

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Так называемые "взрывные" осадки большой интенсивности приводят к уменьшению пожарной опасности в южных регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет сопровождаться осадками. Хотя пятый класс пожарной опасности там прогнозируется, но области его небольшие, меньше, чем на прошлой неделе. В начале недели почти весь юг европейской России просто полыхал красным цветом, то есть был пятый класс пожарной опасности. Сейчас уменьшается за счет того, что там очень интенсивные осадки, осадки "взрывные", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Мурманской, Архангельской, Новгородской областях, Карелии и Коми в ближайшие дни будет зафиксирована максимальная пожарная опасность - пятый класс. Это связано не только с аномально жаркой погодой, но и с тем, что пороговое значение пожароопасности там меньше, чем в других регионах из-за хвойных лесов. При этом осадков в регионе в ближайшие дни не будет.

"Жаркая погода во многих регионах сопровождается осадками и поэтому увеличивается температура, а вот интенсивность пожароопасной ситуации не очень. В Якутии есть очаги четвертого класса пожарной опасности, но и только. В Сибири, в Красноярском крае, почти уменьшается класс пожарной опасности, потому что осадки пройдут", - заключил он.