Артисту заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, следует из базы данных СБУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист России Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из базы данных ведомства, выяснил ТАСС.

Басков находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, певец с 2017 года числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

На Украине Баскову предъявлены обвинения в посягательстве на ее территориальную целостность, а также заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Баскова государственных наград Украины.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.