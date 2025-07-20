Злоумышленники могут заявить, что программа нужна для проверки безопасности действующего приложения "Онлайн-банк", рассказали в МВД

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мошенники от имени представителей банка стали убеждать россиян скачивать на смартфоны программу, которая позволяет им получить полный доступ к данным на гаджете, в том числе к мобильному банку. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно этой схеме, человеку поступает телефонный звонок или приходит сообщение якобы от сотрудника банка. Он предлагает скачать на мобильный телефон программу для удаленного доступа банка к гаджету с целью его защиты от взлома. Также аферисты могут заявить, что программа нужна для проверки безопасности действующего банковского приложения "Онлайн-банк". "Такая программа предоставляет мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета", - говорится в материалах ведомства.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, в МВД призывают помнить, что любой подобный звонок должен насторожить. "Банк никогда не просит клиента устанавливать программы на телефон. Нельзя устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения", - подчеркнули в ведомстве. Среди них могут оказаться как вирусные программы, так и сервисы по удаленному управлению телефоном.

Кроме того, чтобы обезопасить себя, в ведомстве рекомендуют гражданам не переходить по сомнительным ссылкам в СМС-сообщениях и ММС-сообщениях, использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение.