В центре европейской территории страны он имеет среднее значение, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Очень высокий ультрафиолетовый индекс регистрируется на текущий момент в регионах юга европейской части России. В центре европейской территории страны он имеет среднее значение, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России УФ-индекс составляет восемь единиц, это очень высокий индекс. Поэтому, ссылаясь на мнение врачей, предупреждаю, что тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. В полуденные часы очень высокий индекс и температура воздуха высокая, это двойное напряжение, двойной стресс для организма", - сказал он.

По словам метеоролога, в ближайшее время индекс в центре европейской части страны будет около пяти. Это средний индекс, однако пребывать на солнце в полуденные часы следует с осторожностью.