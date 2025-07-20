Пассажирам отмененных рейсов предлагают вынужденный возврат билета или его переоформление на последующие рейсы, отметили в авиакомпании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание за счет переноса и отмены некоторых рейсов на фоне введения ночью временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила авиакомпания в Telegram-канале.

"В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов предлагают вынужденный возврат билета или его переоформление на последующие рейсы. Возможность распространяется на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Оформить обращение на возврат или переоформить перевозку можно через форму обратной связи на сайте, контакт-центр или в офисах собственных продаж "Аэрофлота". "Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. В кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы", - уточняется в сообщении.

Задействованные службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме для сведения к минимуму сдвигов в расписании, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания.