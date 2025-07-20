Принц Аль-Валид бен Халид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд получил тяжелые травмы из-за автомобильной аварии в 2005 году во время обучения в военной академии в Великобритании и впал в кому

ДОХА, 20 июля. /ТАСС/. Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Аль-Валид бен Халид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд умер 19 июля на 36-м году жизни после почти двух десятилетий, проведенных в состоянии комы. Об этом в субботу вечером сообщила королевская канцелярия.

Принц Аль-Валид, известный как "спящий принц", получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии в 2005 году во время обучения в военной академии в Великобритании и впал в кому. Долгие годы врачи поддерживали жизненные функции принца в одном из медицинских центров Эр-Рияда. Он был старшим сыном принца Халида бен Таляля и правнуком короля Абдель Азиза, основателя и первого короля Саудовской Аравии.