Жителей призвали не приближаться к воде и уйти на возвышенность

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Угроза цунами объявлена в нескольких населенных пунктах Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендуют не приближаться к воде и уйти на возвышенность.