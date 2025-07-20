Два рейса "Аэрофлота" из аэропорта Шереметьево в Минск отменены

Также задержан рейс SU1845 в 15:00

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта Шереметьево в Минск отменены. Об этом свидетельствует табло национального аэропорта белорусской столицы.

Отменены запланированные на 20 июля рейсы SU1834 в 03:55 (совпадает с мск) и SU1842 в 13:45.

Согласно данным табло, из Минска в Шереметьево отменены рейсы SU1835 в 06:30 и SU1843 в 14:45. Задержан рейс SU1845 в 15:00.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что вынужденно корректируют расписание за счет переноса и отмены некоторых рейсов в связи с введением ночью временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Шереметьеве.