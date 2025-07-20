Ведомством организованы надзорные мероприятия

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (999) 663-38-09.