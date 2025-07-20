Также людям оказывается вся необходимая помощь, отметили в компании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания обеспечивает питанием пассажиров поездов, которые задерживаются на четыре часа и более из-за повреждения 19 июля контактной сети после падения обломков БПЛА в Ростовской области. В настоящий момент опаздывают 132 состава.

"Обеспечиваем питанием пассажиров поездов, задержанных в связи с происшествием в Ростовской области. Продолжается работа по организации питания пассажиров поездов, которые были задержаны более чем на 4 часа. В настоящее время предоставлено уже более 50 тыс. наборов. Также в пути следования пассажиры обеспечиваются питьевой водой", - говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь пассажирам. Кроме того, железнодорожники принимают все возможные меры по сокращению опоздания поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавили в сообщении.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается. На данный момент 132 поезда следуют с задержками до 15 часов.