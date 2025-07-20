Заслуженного деятеля искусств РФ похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тело заслуженного деятеля искусств РФ кинорежиссера и сценариста Юрия Кары доставлено в Москву, где 22 июля состоится церемония прощания. Об этом ТАСС сообщила дочь мастера Юлия Кара.

"Да, вчера его привезли в Москву", - сказала она. Юрий Кара ушел из жизни в Ялте в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Как рассказал ТАСС народный артист РФ Виктор Раков, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с заслуженным деятелем искусств пройдет 22 июля в Центральной клинической больнице № 1, после чего Кару похоронят на Троекуровском кладбище.

О режиссере

Кара родился в 1954 году, в 1982 году поступил во ВГИК. Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В 1988 году Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера.

В 1991 году приступил к работе над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Исполнителями заглавных ролей были Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В последующие годы снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям. Кара также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.