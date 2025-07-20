Как сообщили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты, сообщили в Росавиации.

"Внуково и Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как добавили во Внукове, сотрудники аэропорта и авиакомпаний принимают меры, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и оперативно восстановить полноценную работу. "Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов", - отметили там.