Задействовано максимальное количество персонала, сообщили в аэропорту

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний принимают меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам из-за ограничений на прием и выпуск самолетов, и оперативно восстановить полноценную работу. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Временные ограничения на выполнение полетов во Внукове сняты. На данный момент сотрудники аэропорта и авиакомпаний принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу", - говорится в сообщении.

Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. "На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет", - отметили в аэропорту. Сейчас осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов.

В Внукове рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот аэропорта.