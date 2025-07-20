Более 20 рейсов отменили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Вылет порядка 20 рейсов из Пулково задерживается, более 20 рейсов отменены, также порядка 30 рейсов на прилет - отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло вылетов Пулково, задерживаются рейсы в Москву, Махачкалу, Астрахань, Стамбул, Ярославль, Калининград, Минеральные Воды, Чебоксары, Анталью, Новосибирск, Ульяновск. Отмены рейсов наблюдаются в основном в Москву. Табло прилетов Пулково сообщает, что более 20 рейсов из Москвы отменены, также отменены рейсы из Стамбула, Тегерана, Екатеринбурга, Владикавказа, Ставрополя.

Ночью в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" сообщили, что из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково работает в условиях высокой интенсивности. Для помощи пассажирам в терминале работают агенты по гостеприимству. Также для удобства пассажиров задержанных рейсов в терминале работает касса РЖД. Она расположена на втором этаже терминала, рядом с кассами авиакомпаний.