Аэропорт обслуживал рейсы авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Временные ограничения вводили на работу аэропорта Шереметьево. Об этом сообщатся в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево по причине режима "ковер". Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности", - говорится в сообщении.

Позднее Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов.

В новость внесены изменения (17:13 мск) - добавлена информация о возобновлении работы аэропорта.