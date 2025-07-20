На запасную стоянку аэропорта прибыли 29 самолетов, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

"С пассажирами работает старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Артур Мкртчян. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и выполнение авиакомпаниями требований федеральных авиационных правил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 и 20 июля на запасную стоянку аэропорта прибыли 29 самолетов. Причина - временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в московских аэропортах.